Fødevarebranchen skaber de fleste nye job i Vejen

Det er i fødevarebranchen - her Danish Crowns slagteri i Holsted - at den største tilgang i nye arbejdspladser er skabt. Arkivfoto: Danish Crown

Vejen Kommune er 270 arbejdspladser fra at nå et af de store mål i vækststrategien; at passere 20.000 arbejdspladser. Vejen har i perioden 2013-2015 haft den bedste udvikling i antallet af nye arbejdspladser i Region Syddanmark.

Vejen Kommune: Lige præcis på den dag hvor Danmarks Statistik kunne berette, at antallet af lønmodtagere aldrig nogensinde tidligere har været større, så var der også en glædelig nyhed på årsmødet i UdviklingVejen. Det er ved at være tæt på, at der kan sættes en fornemt flueben ved et af de store mål i erhvervs- og vækststrategien. Inden 2020 skal der være 20.000 arbejdspladser i Vejen Kommune, og det seneste tal ligger på 19.730 arbejdspladser. Det kunne direktøren for Udvikling Vejen, Ulrik Kragh, og bestyrelsesformanden Ole Stubbe konstatere på generalforsamlingen, som blev holdt i Rødding Centret.

Vejen skaber flest nye job I perioden fra 2013-2015 er det Vejen Kommune, der ligger bedst, når det gælder om at skabe flest nye arbejdspladser i Region Syddanmark.Vejen ligger bedst med et plus på 6,5 procent. Det er to fynske kommuner - Middelfart og Kerteminde, som kommer på de næste pladser, mens Aabenraa Kommune indtager fjerdepladsen.