HOLSTED: - Det er billigere at sende sit barn på fodboldskole efter i SFO!

Chef for fodboldskolen i Holsted Simone Uhrskvo har en hel række gode argumenter for at deltage i træningslejren, som finder sted i den første uge af juli.

- Priserne på SFO i sommerferien er steget, og derfor koster det mere at sende sit barn i SFO end at sende sit barn på DBU fodboldskole. På fodboldskolen får man en bold, et spillersæt, en drikkedunk, frugt hver dag, et spillerdiplom, en uforglemmelig uge og forhåbentligt nye bekendtskaber.

Igen i år står Simone Uhrskov for fodboldskolen, som hun sidste år arvede fra sin far, Ulrik Uhrskov, som gennem en årrække har været cheftræner.

To dage i uge 18, tirsdag den 30. april og onsdag den 1. maj kl. 17-18.30 er hun at finde i Medius Holsted, hvor deltagere på fodboldskolen kan komme og at prøve et spillersæt, som det kommer hjem i den rette størrelse.

- Det vil også være muligt at stille eventuelle spørgsmål og som forældre at kunne hilse på mig.

- Vi mangler stadigvæk trænere og trænerassistenter. Man kan tilmelde sig som træner på fodboldskole.dbu.dk

Fodboldskolen er for børn i årgang 2004-2012, og prisen er 869 kr. for 5 dage.