Fodbold-unge valfarter til Vejen for at dyrke fællesskabet

VEJEN: I weekenden den 20. - 22. september afvikles der Trolde Cup i Vejen. Der er tale om et årligt, udendørs fodboldstævne, som tiltrækker spillere fra U10 til og med U13.

Cirka 75 hold fra hele landet har meldt sig til, og Vejen Sportsforening, som står bag stævnet, deltager med syv hold.

De mange cupdeltagere indlogeres i Vejen Idrætscenter, på Grønvangskolen, på gymnasiet, på Vejen Business College og i børnehaven Egebo.

Vejen Idrætscenter laver maden, og frivillige serverer og rydder af.

- Maden plejer at få masser af ros. Det samme gælder idrætscentrets faciliteter. Vi har et fantastisk samarbejde med idrætscentret, og det er en win-win-situation, for mange trænere og forældre får øje på Vejen Idrætscenter og får måske lyst til at afvikle træningslejre dér, fortæller Henrik Nielsen fra styregruppen bag Trolde Cup.

Han oplyser, at mange cupdeltagere også roser, at alt er samlet ét sted, og nyder muligheden for at dyrke fællesskabet på tværs af årgange.

- I mange klubber når man i det daglige ikke at prioritere fællesskabet på tværs, for mange hold træner hver for sig. Ved Trolde Cup kan trænerne efter dagens kampe nyde et glas vin og slappe af, for børnene er enten i svømmehallen, i springhaller eller hygger sig andre steder i centret. Det er der også mange, der sætter pris på, fortæller Henrik Nielsen.