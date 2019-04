Vejen: Engang var det et plejehjem. I dag er Egely et hjem for 28 flygtningen. Det første man møder efter at have passeret indgangsdøren, er en lang farverig slange - med tallene fra 1 til 100. Alle døre er farverige i et forsøg på at gøre stedet beboervenligt og ikke alt for trist.

Gangene på stedet er tomme, og stedet minder om en typisk definition på 'institution' med hængelåse, der hænger rundt på de mange døre.

Integrationscenteret Egely i Vejen blev oprettet i 2015, og stedet har haft beboere lige siden.

Været der fra starten

Det er meget forskelligt, hvor længe beboerne har opholdt sig på Egely.

Nogle har været der siden begyndelsen i 2015, andre er der i tre måneder. Der gøres en del for at gøre stedet hyggeligt og ikke alt for kedeligt for beboerne på stedet.

Integrationen er kommunalt støttet og har til formål at vænne flygtningene til Danmark.

Der findes nogle tilbud til flygtninge i Vejen Kommune, som kan være med til at bygge bro mellem danskere og flygtninge, for eksempel er der julefest i juleferien og et arrangement i påsken.

Vejen Kirke har taget initiativ til en ungdomsklub for unge mellem 13-25 år.

Malene Mahmens, der er ansat i Vejen Kommune og arbejder med integration, fortæller, at flere af de unge flygtninge også står for noget af ansvaret i klubben.

- Vi har unge flygtninge, som står for at være de voksne i ungdomsklubben ved kirken. På den måde forsøger man at inddrage dem i lokalsamfundet ved også at give dem mere ansvar, siger Malene Mahmens.

Generelt er det meget svært for flygtninge at finde arbejde i Danmark, selvom mange rigtig gerne vil have fuldtidsarbejde.

-Jobcenteret i Vejen tilbyder en mentorordning, som hjælper flygtninge med at finde arbejde, som for nogle er sværere end for andre. Ofte er det vikararbejde gennem vikarbureauer, de får, hvilket betyder, at det er forskelligt, hvad tid på døgnet de arbejder, siger Peter Bøjgaard, der er mentor i Jobcenter Vejen.

For størstedelen af flygtningene er målet at få et fast arbejde, så der bliver mulighed at få i egen bolig og i øvrigt blive en del af det danske samfund.