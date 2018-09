Flugtbilist blev løbet op

Brørup: Bilistens samvittighed var uden tvivl dårlig klokken 01.02 natten til lørdag, da en af politiets patruljer rent rutinemæssigt ville standse en personbil på Paxvej i Brørup.

Bilisten ville bare ikke standse, men blev dog til sidst alligevel bragt til standsning. Men da lod vedkommende bil være bil, og tog i stedet benene på nakken. Det lykkedes dog ikke at stikke af fra ordensmagten. Flugtbilisten blev hurtigt løbet op, anholdt og kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Nu er han sigtet for spirituskørsel og for ikke at hav villet rettet sig efter politiets anvisninger.

Den sigtede er en 27-årig mand fra lokalområdet.