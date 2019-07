Flot fremgang for rytmisk superkor

Gymnasielærer Nikolaj Hansen har givet Askov Rytmiske Kor et musikalsk boost. Koret gør klar til en ny sæson.

Askov: Da aftenskolen, FOF Kolding-Vejen, i efteråret 2018 etablerede et nyt rytmisk kor i Askov, Askov Rytmiske Kor, kom der for alvor gang i sangstemmerne. I januar 2019 overtog Nikolaj Hansen, der er musiklærer på Vejen Gymnasium og HF, dirigentrollen, og siden er der så også kommet masser af rytmer på repertoiret, og endnu flere kormedlemmer har meldt sig.

Allerede tre måneder senere havde Nikolaj Hansen med sit engagement og faglige dygtighed tilført koret sangglæde, stolthed og et repertoire, som spænder over rock, pop og jazz.

I dag tæller koret flere end 30 medlemmer, men der er sagtens plads til endnu flere. Koret er for alle, som har lyst til at synge rytmisk flerstemmigt, og det uanset, om man er nybegynder eller en øvet korsanger. Kendskab til noder er ikke et krav.

I maj gav Askov Rytmiske Kor to koncerter henholdsvis i Askov Højskole og i forbindelse med byfesten i Askov. Her kunne man blandt andre kendte sange høre koret synge værker af Lennon/McCartney, Stevie Wonder og Shu-bi-dua.