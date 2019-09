Holsted Speedwayklub drømte om et overskud på måske en kvart million kroner på DM-finalen, men satte onsdag arrangementet over styr i en sen nattetime.

- Det er synd for speedway-Danmark. Der kommer ikke nær så mange til et løb i Slangereup, som der ville være kommet her i Holsted.

Direktør for Holsted Tigers professionelle afdeling Preben Hansen havde ikke flere negle at bide, da aftenen var slut. Han håbede til det sidste og er meget træt af, af det ikke lykkedes at få DM-finalen til Holsted. Foto: Steen Rasmussen

DM-tur

DM-finalen kunne på en god aften have givet et overskud på godt et par hundrede tusinde kroner, men de havner altså i stedet i sjællandske Slangerup, som samlet vandt DM-finalen foran Holsted med ét enkelt mulehår.

- Og det er jo det, der gør det hele så dybt frustrerende. Vi har kørt perfekt hele sæsonen, men til allersidst regner uheldene ned over os, bl.a. blev Nicki Pedersen skadet for et par uger siden, og tre af vores kørere blev udelukket efter styrt onsdag aften. Det er bare så ærgerligt, siger Schack.

- Vi kunne let have brugt de penge, som vi ville have tjent på DM'et, på at udbygge og forbedre Moldow Speedway Arena, men sådan skulle det så ikke være. Irriterende. Men omvendt skal man måske ikke ærgre sig over penge, som vi aldrig har haft i hånden. Vi må se at komme videre.