Flex-forsøg skal få de studerende hurtigere i skole

Vejen Kommune og Sydtrafik er ved at udarbejde et pilotforsøg, så unge fra syv lokalområder får en hurtigere transtid til uddannelsesinstitutionerne.

Vejen Kommune: En række unge rundt fra nogle lokalområder i Vejen Kommune oplever, at deres transport til og fra uddannelsesinstitutionerne tager for lang tid.

I syv ud af 23 lokalområder oplever de unge, at transporttiden er på mere end 45 minutter. Det viser et analysearbejde, som er gennemført, efter at Vejen Byråd sidste efterår nedsatte en styregruppe, som har haft til opgave at arbejde med den offentlige transport til uddannelsesinstitutionerne i Vejen by samt til erhvervsuddannelserne i Kolding, Esbjerg, Kolding, Ribe, Haderslev, Vejle og Grindsted.

- Det er en svær størrelse at få tacklet problematikken med den kollektive trafik. Det er svær og omkostningstungt at nå målet på 45 minutters transporttid med almindelig transport med busser. Derfor har vi set på andre muligheder, fortæller borgmester Egon Fræhr efter økonomiudvalgsmødet.

Vejen Kommune har derfor i samarbejde med Sydtrafik udarbejdet et pilotforsøg, som skal give de unge muligheder for at anvende en slags flex-trafik. Meningen er, at forsøget testes i en periode fra sommerferien og frem til jul i år, inden det eventuelt bredes ud i hele kommunen.

Reelt er forsøget en videreudvikling af Flextur, hvor der er foretaget ændringer på nogle områder. Forsøget går ud på, at de unge, der opfylder nogle kriterier, visiteres til at kunne benytte en flex-bil til og fra uddannelse i Vejen by, så der opnås en kortere transporttid

Flexbilen vil kunne bestilles til afhentning på hjemadressen om morgenen samt afhentning på uddannelsesinstitutionen om eftermiddagen. Der bliver en egenbetaling for de unge, der indgår i projektet, som svarer til udgiften til et ungdomskort. Et ungdomskort koster 367 kroner om måneden.