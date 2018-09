Flere turister i Vejen Kommune vil forelske sig i Hærvejen

Mange turister overser, at Hærvejen går gennem Vejen Kommune. Det skal der laves om på, mener turismekoordinator Charlotte Hammer, som ser gode, fremtidige muligheder for at udvikle Hærvejs-turismen netop hér.

- Et samarbejde med Vagabond Tours, som tilbyder pakkerejser til turister, der gerne vil vandre på Hærvejen, trækker flere logerende til vores hotel, og det er mit indtryk, at flere og flere turister i disse år søger ud i naturen for at koble fra og finde indre ro, fortæller hun.

VEJEN KOMMUNE: Det skønnes, at mellem 5.000 og 10.000 turister hvert år gæster Hærvejen i Vejen Kommune. Dette antal vil vokse de kommende år, mener Charlotte Hammer, som er turisme- og kommunikationskoordinator i Vejen Kommune. Hun ser Hærvejen som kommunens "glemte DNA" og mener, at der er gode muligheder for at udvikle Hærvejs-turismen lokalt.

Den gamle studevej, kaldet Hærvejen, kan være svær for turisterne at finde i netop Vejen Kommune. Øget skiltning skal hjælpe. Foto: VisitVejen

Har meget at byde på

En kortlægning, foretaget for nogle år siden i forbindelse med et regionalt projekt, viste, at der er ikke mindre end 112 forskellige oplevelser, turisterne kan få, hvis de bevæger sig langs med Hærvejen i Vejen Kommune.

Men Hærvejen kan være svær at markedsføre, eftersom turisterne flere steder kan have svært ved at se de karakteristiske spor efter fortidens studetransport.

- Her er vi turismemæssigt udfordret, for turisterne kan med god grund sige: Vi kender Hærvejens historie, men vi kan ikke se den. De landskabsmæssige ting, der er forbundet med Hærvejen, er der, men det kan være svært at synliggøre dem over for turisterne, og det ender ofte med at blive en diffus fortælling, fortæller turismekoordinator Charlotte Hammer.

Derfor har man i nyere tid opkvalificeret den lokale skiltning på Hærvejen i netop Vejen Kommune.

Omkring Bække har man endda valgt at ændre ruten, så den ikke ligger i trafikerede omgivelser.

- Vi kan ikke holde til, at Hærvejsturisterne i Vejen Kommune vælger at køre med bus, fordi de ikke føler, de får den ro og de naturoplevelser, de søger. Derfor er det bedst at ændre ruten dér, hvor det er nødvendigt. Og jo, det er stadig Hærvejen, turisterne går på. Vi skal huske på, at Hærvejen jo ikke var en vej, der blev anlagt, men nogle trædespor. Vi ved med sikkerhed, at Hærvejen blandt andet gik gennem Klebæk Højene ved Bække og videre til Asbo og Vejen by, fortæller Charlotte Hammer.