Flere tilbud kan være på vej i sundhedshus i Brørup

Tilbuddene i sundhedscentret i Brørup udvides snart med ny høreklinik samt røntgenfaciliteter. Måske kommer der endnu mere, for regionen arbejder på, at borgerne skal have adgang til flere borgernære sundhedstilbud.

Men fremover skal syddanskerne altså have adgang til endnu flere regionale sundhedstilbud, når de går ind ad døren i deres lokale sundhedshus. De skal for eksempel kunne gå til en ambulant kontrol for en kronisk sygdom eller gennemføre en videokonsultation med en speciallæge på et af de store sygehuse.

Brørup: Med muligheder for at få foretaget røntgenoptagelser samt etablering af ny høreklinik er aktiviteterne i den i forvejen omfattende vifte af tilbud i sundhedscentret i Brørup på vej til at styrket.

Det første syddanske sundhedshus blev taget i brug i 2011, og siden da er der skudt sundhedshuse op mange steder i regionen - som udgangspunkt der, hvor borgerne har langt til en akutmodtagelse.Der er i dag 12 sundhedshuse i Region Syddanmark, hvor der som minimum både er kommunale funktioner og praktiserende læger. Ud over Brørup er de placeret i Varde, Ribe, Skærbæk, Fredericia, Vojens, Toftlund, Bogense, Nordborg, Ærøskøbing, Marstal og Rudkøbing. I Haderslev er der et sundhedshus på vej. I Brørup har omkring 200 medarbejdere deres arbejde i sundhedshusets mangeartede sundhedstilbud.

Ny strategi

Region Syddanmark har en ny strategi klar for udvikling af sundhedshusene, og formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) udtrykker tilfredshed med strategien:

- Formålet med det hele er, at borgerne skal have nem adgang til en lang række sundhedstilbud, og at de skal opleve gode, sammenhængende patientforløb. I sundhedshusene er de mange regionale og kommunale tilbud placeret dør om dør. Sundhedshusene kan også nedbryde barrierer. Eksempel er barrieren for at gå til psykolog lavere, hvis vedkommende bor i samme hus som lægen.

Inden regionen beslutter, hvilke nye tilbud de enkelte sundhedshuse skal rumme, vurderer regionen i tæt samarbejde med den enkelte kommune, hvad der giver mening i lige netop det sundhedshus. For behovene for sundhedstilbud er meget forskellige, alt efter hvor i regionen man bor.

Formanden for Udvalget for sundhed, kultur og fritid i Vejen Kommune, Jørgen Thøgersen, konstaterer, at lige nu er der ved at være fyldt op i de nuværende rammer i Brørup.

- Vi er gået sammen med regionen om at søge penge til en elevator til 2. sal i sundhedscetret. Det ville skabe mulighederne for nye aktiviteter, fordi det kan frigøre flere kvadratmeter, siger Jørgen Thøgersen.

Pengene er søgt i en pulje, som folketinget har afsat til udvikling af sundhedshusene. Det forventes, at der kommer svar her i april på, hvilke sundhedshuse, der tilgodeses.