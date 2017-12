Flere og flere narkobilister bliver anholdt af politiet

Narkotesten foregår ved, at bilisten afgiver en spytprøve på en vatpind, som så analyseres af narkometeret, der kan spore rester efter syv forskellige slags stoffer. En efterfølgende blodprøve skal dog bekræfte, at vedkommende er påvirket.

- Men at politiet anholder flere og flere narkobilister skyldes nok også, at narkometeret er et nyt redskab. Det tog vi i brug for cirka halvandet år siden, siger politiassistent Morten Alslev, Lokalpolitiet i Vejen.

Vejen: Natten til fredag den 15. december stoppede en af politiets patruljer for mere end 117. gang inden for det seneste år en narkopåvirket bilist. Det skete på Lunderskovvej ved Bække. Narkometeret gav et fingerpeg om, at den 27-årige mandlige bilist fra Fredericia havde kørt bil under påvirkning af kokain.

Oftest cannabis

- Uden at have de præcise tal er det min fornemmelse, at aldersgruppen af paragraf 54-lovovertrædere - narkobilister - er yngre end aldersgruppen af paragraf 53-overtrædere - spiritusbilister, men for narkobilisternes vedkommende gælder det ofte, at de også er påvirkede af spiritus, siger Morten Alslev.

Han gør samtidig opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan narkopåvirkede bilister opfører sig i trafikken. Cannabis virker således sløvende på bilisten, mens amfetamin eller ecstasy virker opkvikkende.

- Når man som politibetjent har været på gaden i nogle år, og dagligt har standset mellem 10 og 20 bilister, får man også en god rutine i at spotte mistænkelige bilister, og her er narkometeret en god hjælp for os, siger Morten Alslev.

Med narkometeret kan politiet teste bilisten for syv forskellige slags stoffer: kokain, opium, cannabis (hash, marihuana, pot), amfetamin, metaamfetamin, metadon og nervemedicin.

Det er Morten Alslevs erfaring, at det er kendetegnende for narkobilister, som bliver stoppet i Vejen Kommune, at de meget ofte er påvirkede af cannabis.