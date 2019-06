Flere kommer til skade i trafikken

Vejen Kommune har tilsluttet sig Rådet for Sikker Trafiks kampagnen "Brug 2 sek. mere" ? et budskab som der i denne tid også bliver skiltet med rundt omkring på vejene i kommunen. Foto: Vejen Kommune

Vejen Kommune deltager i en kampagne fra Rådet for Sikker Trafik for at gøre opmærksom på de farligste situationer i trafikken, og hvad man kan gøre for at undgå dem.

Vejen: Kommunens afdeling, Teknik & Miljø, har udarbejdet en uheldsanalyse for de politiregistrerede trafikuheld på kommunevejene i 2018. Analysen viser, at antallet af personskader i 2018 er steget markant i forhold til det foregående år. Dermed følger udviklingen i dræbte og tilskadekomne ikke længere kommunens målsætning om at mindske antallet af dræbte og tilskadekomne med 50 procent inden udgangen af 2020. Antallet af dræbte og tilskadekomne er således en anelse højere end i 2010. På den baggrund har Vejen Kommune tilsluttet sig Rådet for Sikker Trafiks kampagne "Brug 2 sek. mere" - et budskab, som der i denne tid også bliver skiltet med rundt omkring på vejene i kommunen. Kampagnen skal få bilister og cyklister til at orientere sig lidt bedre i kryds, hvor cyklisterne altså er særligt udsatte, skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse. - Sidste år skete der dobbelt så mange uheld med cyklister som i 2017. Den udvikling skal vi have standset. Derfor forsøger vi igen i år at opfordre både cykler og biler til at bruge to sekunder mere, siger formanden for Udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen.

Gode råd Gode råd til cyklister: Brug to sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.



Gode råd til bilister: Brug to sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.



Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre og sænk farten.



I 2018 er der registreret 31 personskader i de 84 trafikuheld, som skete på kommunevejene.



Her var der 2 dræbte, 16 alvorligt tilskadekomne og 13 lettere tilskadekomne.



23 af de 84 trafikuheld var personskadeuheld, og 61 var alene uheld med materielskade.



Ingen 15-17-årige blev dræbt eller kom til skade i uheldene på kommunevejene i 2018.

Tag hensyn På nogle vejstrækninger har der dog også været en positiv udvikling. Det gælder for eksempel i krydsene på Boulevarden, som er en af Vejen bys mest trafikerede færdselsårer. Efter at krydsene er blevet ombygget, er der her ikke registreret uheld med lette trafikanter. - Man kan dog ikke bygge sig ud af alt, og derfor er det vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden i trafikken, siger Vagn Sørensen. Han opfordrer desuden cyklister til ikke at cykle med høretelefoner i ørene, da man så ikke kan høre trafikken. Vejen Kommune oplyser, at i 2018 var en større andel cyklister involveret i uheld end i perioden fra 2010 til 2017, og i 2018 blev der registreret dobbelt så mange uheld med cyklister. Også andelen af implicerede fodgængere var i 2018 en anelse højere end i perioden fra 2010 til 2017. Omvendt var andelen af implicerede knallerter lavere i 2018 end i perioden 2010-2017.