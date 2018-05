Flere kædebutikker i udkanten af Vejen vil styrke byens øvrige butikker

SÅDAN BLIVER DET

En ændret lokalplan skal sikre, at der kan etableres et aflastningsområde til større og mere pladskrævende butikker, som ikke naturligt finder plads i Vejens midtby.Lokalplanen fastlægger i hovedtræk områdets anvendelse til centerformål med detailhandel. Det er hensigten, at området skal indeholde butikker, der forhandler store udvalgsvarer som er: Pladskrævende varer som f.eks. biler, køkkener og møbler samt andre store udvalgsvarer som hårde hvidevarer, tæpper og gulve, babyudstyr, brændeovne, belysning, elektronik, motorcykler, cykler, knallerter o. lign.



Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der er dermed ikke tale om butikker, der vil udgøre en direkte konkurrence til Vejen midtbys eksisterende butiksudvalg. Butikker og virksomheder, der etablerer sig i området, skal alle have en høj grad af synlig kundehenvendelse og daglig kundestrøm, således at området bliver et levende centerområde.



Området inddeles i tre delområder, hvor der i delområde 1+3 kan etableres butikker, fremstillingserhverv og værksteder.



Delområde 2 kan anvendes til det samme dog tilføjet mulighed for liberale erhverv, servicevirksomheder og offentlige formål såsom sundhedsklinikker.



Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af ny boligbebyggelse, men de tre eksisterende boliger, der er i området i dag, kan fortsat ligge i området som eksisterende lovlig anvendelse og sælges videre til boligformål.



Lokalplanen beskriver, at Esbjergvej med områdets udbygning skal skifte karakter og blive en handelsboulevard med svingbaner, beplantning og lav hastighed. På den måde vil der opstå et centerområde med butikker, der henvender sig mod Esbjergvej på samme måde, som det Jem & Fix og thansen gør i dag.