Den folkeejede biograf i Brørup fylder 25 år, og det markeres over en hel weekend. Facaden er renoveret for 150.000 kroner op til festen.

BRØRUP: Landets biografer har et fald i billetsalget, som den tropevarme sommer får skyld for, men Brørup Bio oplever det stik modsatte. Her er besøgstallet til dato vokset med tre-fire procent sammenlignet med sidste år, hvor billetsalget satte rekord.

- Det ser ud til, vi er på vej mod et nyt rekordår, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med her i jubilæumsåret. Film skal ses i biografen - altså i Brørup Bio - og det synes borgerne heldigvis også, konstaterer biografens formand, Jens Ejner Iversen.

- Det er helt fantastisk og følger ikke den trend, der desværre er indenfor biograferne, tilføjer næstformand Lone Wagner Olesen.

- Vi er selvfølgelig stolte af det, men det er for os vigtigt at pointere, at uden vores mange frivillige og fantastiske ekstra hænder ville vi ikke have opnået det flotte resultat. Listen over frivillige tæller i dag 116, som enten indgår i en fast vagtplan eller er en del af en vikarliste til ekstraforestillinger. Andre bager kager til særlige arrangementer eller rykker ud med en hammer eller pensel, når vi spørger efter hjælp. Det går stærkt, men det er jo et luksusproblem, som vi glæder os over.