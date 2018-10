Flere end 250 deltog i borgermøde om Hærvejsmotorvej

Det var konstruktivt og sagligt, da der blev krydset klinger omkring planerne om en ny midtjysk motorvej. Vejdirektoratet gav deltagerne et grundigt kig ned i maskinrummet, når det handler om planlægning. En præcis indstilling omkring linjeføring kom der ikke.

Vejen: Hvis deltagerne ved borgermødet mandag aften omkring en eventuel Hærvejsmotorvej var kommet for at få afklaret, om der skal være tale om en østlig linjeføring med forholdsvis få kilometer motorvej gennem Vejen Kommune, eller der skal være en vestlig strækning med langt større påvirkning for borgere og miljø i kommunen, så må de væbne sig med tålmod.

Vejdirektoratets embedsmænd er endnu ikke kommet til den fase, hvor der skal eller kan gives en indstilling til transport-, bygnings- og boligministeren. Det kom klart til udtryk på borgermødet i Troldesalen i Vejen. Et borgermøde, som blev et tilløbsstykke med flere end 250 fremmødte.

Og det blev et borgermøde, som blev afviklet i en særdeles konstruktiv atmosfære, hvor der var argumenter mod motorvejen, men hvor der også var argumenter for det modsatte.

Tidligere byrådsmedlem, Bent Jørgensen, Andst, forsøgte at få Vejdirektoratets to embedsmænd, Tine Lund Jensen og Leif Hald Pedersen til at røbe, hvilken linjeføring de helst så.

- I modsætning til os borgere kan I være helt fri for følelser. Hvis I nu udelukkende med jeres faglige indsigt skal pege på en linjeføring; hvad vi I så foretrække, prøvede Bent Jørgensen. Forgæves.

-Det kan vi slet ikke svare på i dag. Der er alt for mange forhold, som vi skal have nærmere undersøgt, lød det fra Leif Hald Pedersen.