Flere end 200 vikinger fylkedes i Øster Lindet

Øster Lindet: Det trækker op til en guldrandet forestilling, når Jels Vikingespil inviterer til sommerens store forestillinger. Vikingespillet er nemlig blevet døbt: Ringguldet med åbenlys inspiration fra alt det guld, som arkæologer og amatørarkæologer har gravet frem af mulden blandt andre steder i Fæsted. Det er sølle 17 kilometer fra Jels Vikingespil.

Forfatter til Ringguldet, Thomas Howalt, har foretaget en grundig research og har været rundt på egnen for at nærlæse runesten, hvor Gorm den Gamles dronning Thyras navn er blevet ristet i runer.

- Det er rigtigt godt for Jels Vikingespil, at vi her er så tæt på danmarkshistorien. Guldfundet i Fæsted og Museet på Sønderskovs arkæologiske udgravninger er på en måde også med til kaste glans på Jels Vikingespil, siger vikingespillets formand, Bruno Schmidt Bennedsen, der selv bor i Jels.

Med lidt god fantasi kunne man sagtens forestille sig, at det er Thyras guld, som i vikingetiden blev begravet i Fæsted for at forhindre, at kostbarhederne skulle falde i hænderne på de kristne.

Lørdag fylkedes flere end 200 gæve vikinger i Landbyhuset i Øster Lindet, hvor Jels Vikingespil havde inviteret til infomøde om Ringguldet.

Dermed er forberedelserne til sommerens store forestillinger i fuld gang. Både nye og gamle vikinger var mødt op, og blandt de nye var for eksempel familien Ellehage fra Stepping - far og mor og to børn: Peter og Maddie, femårige Julia og Nora der er to år.

- Vi har set vikingespillet en enkelt gang - den med Thors Hammer, og Julie syntes det var så flot en forestilling med alle hestene. Så derfor besluttede vi os for at være med, siger Maddie Ellehage,

Hun er sikker på at hele familien til sommer vil få en stor oplevelse ved at være med på vikingespillets store scene.