Flaget gik på halv stang på Royal Oak

Jels: Dannebrog vajede fra halv stang fra morgenstunden mandag, efter at meddelelsen om Jysk-grundlæggeren og dynekongen Lars Larsens død nåede Royal Oak Golf Club i Jels.

Den 71-årig erhvervsmand var medejer af Royal Oak-anlægget ved Nedersøen i Jels. Siden slutningen af 2015 har det været et trekløver bestående af Lars Larsen, virksomheden Bjert Invest og erhvervsmanden Jørgen Schou, der sammen har udgjort ejerkredsen. Sidstnævnte er søn af grundlæggeren af Royal Oak, Andreas Schou, der døde i fjor.

Lars Larsen, som var en passioneret golfspiller, var af og til på besøg på Royal Oak i Jels, som han betragtede som et fyrtårn inden for golf. Han var tillige ejer af Himmerland Golf & Spa Resort, og de to erhvervsklubber i Jels og i det nordjyske har fået etableret et netværk og er på gensidige besøg hos hinanden.