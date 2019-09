Flagdag: Veteraner hyldet i Vejen

VEJEN: Ole Nielsen, Bække, var med på den først udstationering af danske soldater nogen sinde, da han i 1956 var FN-soldat i Egypten og Gaza. I går var han blandt de halvt hundrede veteraner med bopæl i Vejen Kommune, som mødte op til den officielle flagdag i Vejen Hallen, hvor veteranerne blev hyldet. I alt deltog 65 i arrangementet.

- Vi blev sendt til Egypten, efter England, Frankrig og Israel havde besat landet. Vi skulle hjælpe englænderne, franskmændene og israelerne sikkert ud af fjendelandet, og vi blev derfor i begyndelsen mødt som befriere af egypterne. Siden ændrede de holdning til os, husker Ole Nielsen.

I en årrække mødtes Hold 1 jævnligt, men det er ved at være nogle år siden, fortæller Ole Nielsen. Han er lige ved at tro, at han er den sidste nulevende af de cirka 200 danskere, som blev sendt af sted for 63 år siden.

Trods de lokales ændrede attitude til de danske soldater, så var det en nogenlunde fredelig mission. Ingen blev dræbt. Siden er risikoen på missionerne især de seneste par årtier vokset betydeligt.

- Løft hovedet og vær stolt af den indsats, I hver især sammen med jeres pårørende har ydet for Danmark og fremmede befolkninger fjernt fra vores hjemland, understregede Bent Jensen, Rødding, det var inviteret til at holde veteranernes tale ved arrangementet. Han har selv været udsendt mere end 20 år i bl.a. Irak, Kosovo og seneste Ukraine.

- I har loyalt og med risiko for liv og førlighed udført de missioner, Folketinget besluttede. Alt for mange af vore kammerater betalte denne indsats med livet og alt for mange med deres førlighed. Disse veteraner mødes alt for ofte af bump på vejen, når de efterspørger støtte på vejen tilbage til et normalt arbejds- og familieliv, mener Bent Jensen med adresse til landets politikere.

- Vi er samlet for at hylde vores helte og heltinder, som har risikeret liv, psyke og lemmer i international tjeneste. Og nu bruger jeg helt bevidst ordet helt - et ord som vi sjældent bruger i dagens Danmark. Det interessante er, at de mennesker, som vi betegner som helte, ofte selv er af en anden opfattelse, sagde kommunens veterankoordinator Allan Kühne i sin tale.

- Soldater, betjente, beredskabsfolk og sundhedspersonale har det med at tænke, at de "bare" udfører deres funktion. Men når alle udfører sin funktion med den professionalisme, som de danske udsendte gør, bliver man del af noget større.

Borgmester Egon Fræhr overbar kommunens hilsen og tak til veteranerne.