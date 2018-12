- Det er en fantastisk tur. Vi går steder, som vi aldrig har gået før, og vi har immervæk boet i Rødding siden 1960´erne. Vi har flere gange besøgt Raslebækken med vores børnebørn, men vi har for eksempel aldrig set den bro, vi lige er gået over.

- Det er første gang, vi arrangerer sådan en jule-gåtur, og vi havde været tilfredse, hvis bare der kom 20 personer. Vi er utroligt glade for, og der er kommet så mange, og vi vil helt sikkert lave jule-gåturen til en årlig tradition her i Rødding. Måske afvikles den ikke 5. juledag næste år. Datoen vil afhænge af, hvornår folk har fri fra arbejde, fortalte Thue Uhre Lauridsen undervejs på gåturen.

Årets jule-gåtur i Sommerlyst-skoven i Rødding blev en stor succes. Mellem 50 og 60 borgere valgte at tilbringe en del af 5. juledag på gåben og tilbagelagde en rute på cirka tre en halv kilometer. Der blev snakket gevaldigt undervejs, og med-arrangør Thue Uhre Lauridsen, som førte an, fortalte sammen med Børge Lund fra Røddings Lokalhistoriske Arkiv historien om både skoven, den gamle jernbane, den gamle vandmølle og meget, meget mere.

Sommerlyst-skoven ligger i den sydlige udkant af Rødding, cirka 500 meter fra bymidten. Skoven, der er kommunalt ejet, er byens rekreative hjerte og byder på en rigt varieret løvskov med træer i forskellige aldre og højder.Hist og pist ses små "øer" af nåletræer. Langs nogle af områdets stier ses info-tavler om de klassiske, danske skovtræer. Flere steder går stierne langs kanten af skoven, og herfra er der skønne udsigter til skovomkransede marker og skovbryn. Området ved Sommerlyst-skoven er et meget fugtigt område, som gør at træernes liv bliver kortere end ellers. Som en del af en samlet udviklingsplan for skoven er der lavet nye grøfter for at lede vand bort. I 2018 er der plantet nye skovtræer i lysninger, som stormfald og sygdom havde skabt. En del af skoven får lov til at stå som urørt skov. (Kilde: VisitVejen)

Planlægger pilgrimsrute

Med på gåturen var også de lokale vandre-entusiaster Linda Juhl Jensen og Ann Tanggaard Alonso.

De kan næste år fejre ti års jubilæum som vandrere og har blandt andet vandret på Caminoen i Spanien, på Mallorca og mange andre steder.

- Det er så skønt at gå. Man føler frihed og oplever stilheden. Når man går, kobler hjernen af på en anden måde, og man ser faktisk meget undervejs, fortalte de to kvinder, som sidder med i en lokal arbejdsgruppe, der arbejder på at få lavet en vandrerute i det gamle Frøs Herred, som Rødding er en del af.

- Ruten skal gå forbi ti kirker. Vi regner med, at ruten er på plads næste år, men måske indvies den først året efter, så det passer med fejringen af jubilæet for Genforeningen, lød det fra de to kvinder, som kunne oplyse, at ruten, man arbejder på at anlægge, bliver mellem 100 og 115 kilometer lang, og at der undervejs vil være mulighed for at overnatte på herberg, i shelter og via Bed & Breakfast. Det er tanken, at ruten skal begynde ved frimenighedskirken i Rødding og slutte ved Rødding Sognekirke.