Fitnesscenter åbner i Jyllandsgade i Vejen

Vejen: Den landsdækkende fitnesskæde Loop åbner nyt center i Vejen.

Lørdag den 11. august er første åbningsdag i det nye fitnesscenter, som indrettes i Jyllandsgade 3 i Vejen, hvor Genbrugsbutikken Hjørnet havde til huse indtil lukningen i november i fjor.

Vejen bliver én af fem byer rundt i Danmark, hvor Loop-kæden åbner nye centre. I lokalerne i Jyllandsgade indrettes der fitnesslokale, og desuden bliver der et opvarmnings- og udstrækningsområde

Træningskonceptet hos Loop bygger på Høj Intensiv Interval cirkeltræning i 24 minutter. Fordelene ved konceptet er blandt andet, at træningen booseter deltagerne fedtforbrænding og er med til at styrke konditionen. Hver gang der lyder et ding, skiftes der til næste maskine i cirklen. Der er 45 sekunder mellem lydene, og det betyder, at brugerne typisk træner 40 sekunder på hver maskine og fem sekunder til at skifte.