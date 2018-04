Firma med maskinudlejning er kommet godt fra start

Kundegruppen tæller både erhvervsdrivende og private, der for en kortere eller længere periode for eksempel har brug for en minilæsser, pladevibrator, minigraver eller andre maskiner.

- Efter 30 år er vi nu splittet op, og Mogens' søn er gået med i det. Men fra Stenderup har jeg mange kontakter, siger Hans-Henrik Jensen, der fik lyst til at prøve noget nyt og derfor etablerede sit eget firma. Men hvis der er behov for hjælp i forbindelse med service af nogle af maskinerne, så lejer han Stenderup Maskinforretningen ind.

Ingen forudsætninger

Det er godt syv år siden, at Hans-Henrik og Annika Jensen købte bygningerne på Langagervej i Jels, hvorfra der blev solgt entreprenørmaskiner. Men nu har de altså kastet sig ud i udlejning - og man behøver ikke have truckcertifikat eller andre forudsætninger for at leje maskinerne, hvis man vil slippe for det manuelle gravearbejde i haven.

- Alle, der kommer, får en betjeningsvejledning i, hvordan de virker, siger Hans-Henrik Jensen, der med firmaflytningen til Jels heller ikke har helt så langt på arbejde. For familien, der udover Hans-Henrik og Annika Jensen også tæller de fire hjemmeboende børn Oliver, Anna-Louise, Alberte og Frida, bor i Jels.