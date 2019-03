Fire unge studerende fik Brørup Landboforenings fondslegater

Brørup: I forbindelse med Jysk Landbrugs generalforsamling i Billund kunne formand for Brørup Landboforenings Fond, H.C. Gæmelke, Vejen, glæde fire unge studerende med et legat. Dyrlæge Dorte Bay Lastein, Brørup, fik 15.000 kroner som støtte til rejseomkostninger i forbindelse med studierejser til Canada og Israel, hvor hun som underviser og forsker ved Københavns Universitet, søger inspiration til undervisningen af dyrlægestuderende.

Niels Pors Eriksen er under uddannelse til produktionsleder på Bygholm Landbrugsskole. Han fik et rejse legat til studierejser til Slovakiet og Tyskland. Torben Villadsen studerer nanoteknologi og fik et legat på 10.000 kr. Og endelig fik Sabrina Svendsen et legat som støtte til sin uddannelse til jordbrugsteknolog. /exp