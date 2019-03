En patrulje stoppede fredag eftermiddag klokken 17.56 fire unge mænd i et grønt område på Vorupvænget i Vejen. Hos de fire unge mænd fandt betjentene 130 gram hash, 30 gabapentinpiller og seks rivotrilpiller. De blev derfor alle sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Der er tale om en 21-årig mand fra Kolding, en 19-årig mand fra Brørup, en 18-årig mand fra Vejen og en 18-årig mand fra Bække.