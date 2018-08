Fire sigtelser til 26-årig bilist

Øster Lindet: En 26-årig mandlig bilist slap ikke helt heldigt fra sit møde med ordensmagten klokken 01.30 natten til torsdag.

Bilisten, der er fra Randers, blev standset af en af politiets patruljer på Tervej i Øster Lindet.

Det viste sig, at manden var påvirket af stoffer - det indbragte ham den første sigtelse for at køre bil i påvirket tilstand. Ved en visitation fandt betjentene 0,57 gram amfetamin, så det gav den næste sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Derudover var den 26-årige frakendt kørekortet, og bilen han kørte i, var afmeldt, så han blev også sigtet for at køre bil uden gyldig førerret og for den manglende registrering af bilen.

Betjentene valgte at beslaglægge bilen med henblik på konfiskation. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN