Temaet for årets ansøgningsrunde har været; Bevægelse og lokal udvikling. Det er et krav, at projekterne skal være gennemført og afsluttet senest i marts 2020.

De fire projekter

De fire projekter, som bliver tilgodeset, er:

* En aktivitets- og sundhedsplads i Lintrup. Tilskuddet er på 75.000 kroner, hvilket er cirka 27 procent af det samlede beløb for projektet. Idéen er at skabe en plads i naturen, hvor kroppen kan bruges, fysikken og motorik kan udfordres i leg, bevægelse, motion eller træning.

* Udendørs fitness i naturen ved Jels-søerne. Tilskuddet er på 50.000 kroner - svarende til cirka 62 procent af projektets udgifter. Lokalrådet i Jels ønsker at etablere top-moderne faciliteter til udendørs fitness i naturen. Faciliteterne skal placeres ved den nuværende motionsbane, som fortrinsvis anvendes til udstrækningsøvelser, og som er flittigt benyttet.

* En balance- og bevægelsesbane i hegnet ved Foreningshuset i Skrave. Her er tilskuddet på 60.000 kroner. Skrave har i de to seneste lokale udviklingsplaner sat sundhed i den brede forstand på dagsordenen. Det er landsbyen kun ét ud af tre landdistrikter på landsplan, som har gjort. Projekjtet handler om at skabe mulighed for målrettet udendørs balance-, bevægelses- og smidighedstræning for voksne.

* En bålhytte i forbindelse med aktivitetspladsen i Tobøl. Tilskuddet er på 65.000 kroner - svarende til cirka 24 procent af det samlede projektbeløb. Ansøgeren fra Tobøl er idræts- og borgerforeningen. Til glæde for alle indbyggere i byen og oplandet skal bålhytten være samlingsstedet for diverse udendørs aktiviteter såsom hygge og mad om bålet, overnatning i det fri, spil, madpakkehus for cykelturister samt muligheden for at få frisk luft og vind i håret.

Blandt ansøgningerne er der også et ønske om indkørsel og sti omkring Børnecentret i Skodborg samt en udvidelse af aktivitetsrummet på Kvisten på Bøgely i Gesten. Ansøgningerne er beskrevet som gode - men falder umiddelbart ikke ind under tilskud fra landdistriktspuljen. Der vil blive set nærmere på mulighederne for realisering af projekterne på anden vis.