Fire mand frem for en valgkamp

FØVLING: Skal Den danske model have et serviceeftersyn? Overenskomster på godt og ondt. Magtfordelingen - fagforening/virksomhed/medarbejdere. Hvor meget skal overenskomsten bestemme? Social dumping.

Det er emnerne, når Dansk Eksport Emballage på Pajdamsvej i Føvling på fredag kl. 17 inviterer til et af de første vælgermøder, efter folketingsvalget nu er udskrevet.

Byrådsmedlem Henning Aaskov er ordstyrer, når folketingskandidaterne Anni Matthiesen (V), Troels Ravn (S), Mikkel Ammitzbøll (SF) og Niels Flemming Hansen (K) tørner sammen.

Ejer af emballagefabrikken Thommas Jensen har stablet mødet på benene som et opgør med det monopol, fagforeningerne har på valg af pensionsordning og indholdet heraf for medarbejderne.

Det afholdes på lige nøjagtigt denne virksomhed, fordi den er blevet tvunget til at tegne en ny pensionsordning i stedet for den, medarbejderne allerede havde. Hvor de før have gode valgmuligheder og bedre dækninger ved tab af erhvervsevne, så proppes de nu i en kasse med en masse andre medlemmer, mener Thommas Jensen.

- Dækningerne er ringere, og de frie opsparingsvalg, de før havde, er nu væk. Det er 3F, der har krævet, at vi nu skal have en dårligere pensionsordning.- Rigtigt mange ting i Den danske model er fornuftige, synes jeg, men det virker meget ufornuftigt, at 3F gårind for, at deres medlemmer skal stilles ringere. Det, mener jeg, er et problem i Den danske model. Det skalbelyses, og jeg ser frem til at høre, hvad politikerne siger.