Fire bilister skal en tur forbi en kørelærer

Vejen: Utrygge borgere havde, via "bestil en betjent," rettet henvendelse til Syd- og Sønderjyllands Politi for at få en fotovogn til at tjekke bilisternes fart på Esbjergvej ved Vejen. På strækningen, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t, bliver der nemlig tit kørt for stærkt. Det gjorde der også fredag, hvor hele 74 bilister havde så meget fart på, at de satte gang i fotovognens blitz. Seks af bilisterne kan udover bøden også se frem til klip i kørekortet. Fire af bilisterne kørte sig til en betinget frakendelse af kørekortet for hastigheder over 100 km/t. "Den ene endda med trailer," skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN