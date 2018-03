Fire bejler til lederpris ved årets hædring af idrætsfolk

Der går stort set ikke en hverdag, hvor Solvej ikke er aktiv i Vejen Gymnastikforening, og hun er ofte at findei VIC. Når hun ikke selv er instruktør eller aktiv gymnast, er hun et meget aktivt medlem af bestyrelsen for Vejen Gymnastikforening.

Jans mantra er, at kontingenterne ikke må stige - især ikke for børnene.

Igennem alle 38 år har han ikke kun brugt sine kræfter i udvalgene men også som aktiv. Jan er altid at finde når der spilles badminton, fodbold eller løbes. Derudover har han haft adskillige trænerposter og er altid klar til at fløjte en kamp som dommer. Lige nu er han aktiv badmintonspiller, fodboldspiller og træner for det lokale damefodboldhold.

Gruppeleder Trine Eliasen har en stor fortjeneste i succeshistorien: Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i at udvikle og bakke op omkring ledergruppen, og hendes egen store og dedikerede engagement smitter også af på ledergruppen.

Gruppen har haft en stabil spejderflok på 30 spejdere i mange år, men de seneste par år er interessen for spejderlivet og især spejderlivet i Læborg steget, derfor er der nu over 60 spejdere hver onsdag på pladsen.

Med mere end 60 spejdere på pladsen hver uge, så har KFUM-spejderne sat deres spor hos mange unge. Spejdernes bærende værdier med friluftsliv og bæredygtighed samt samarbejde og fællesskab gives videre til spejderne af 11 ledere samt et 8 personer stort grupperåd.

Formand og træner

Den fjerde nominerede er Kim Nielsen, der begyndte i Skodborg Idrætsforening som hjælpetræner, da han var 13 - i dag er han 41, så det er blevet til et par år. Han kom hurtigt med i bestyrelsen, hvor han har været siden.

Kim Nielsen er både formand og frivillig træner for badminton. Han laver arrangementer i både skole og i fritiden for de mange badmintoninteresserede. Kim tager en stor tjørn i foreningen. Både indenfor badminton, men også i resten af foreningen. Han møder altid op, når der brug for hjælp.

Kim Nielsen har ikke kun blikket rettet mod sin egen forening. Også naboklubber har gjort brug af hans hjælpsomhed og hans ekspertise. Siden 2007 har Kim været en nøgleperson i at afholde kommunemesterskab i badminton. Her er en af de store opgaver at få udarbejdet en turneringsplan for alle rækker fra U11 til veteraner, og det gør Kim.