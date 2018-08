Finansministeren kom med gaver: 250.000 kroner til Rødding Højskole

Jubilæum: Finansminister Kristian Jensen (V) havde fredag eftermiddag gaver med, da han besøgte Rødding Højskole. Her besøgte han højskolen for at se nærmere på dens planer, når hele højskolebevægelsen i 2019 har 175-års jubilæum.

På besøget afslørede han, at der på næste års finanslov er afsat 250.000 kroner til Danmarks ældste højskole.

- Rødding Højskole har vist sig at være et levende folkeligt kraftcentrum, der har været i stand til at forny højskoletanken. De har åbnet højskolen op og inviteret debatten og samfundet ind. Rødding repræsenterer derved både traditionen og arven, men også meget af fremtiden for højskolerne, siger finansminister, Kristian Jensen.