Film om trafiksikkerhed hitter voldsomt på nettet

Holsted: Det er en både tankevækkende, rørende og informativ film, som elever og forældre fra Højmarkskolen i Holsted har været med til at indspille.

Filmen er indspillet i forbindelse med trafiksikkerhedskampagnen Kør sikkert.

På de sociale medier og på Kør Sikkerts website har der været en enorm interesse for filmen.

Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator Anders H.L. Pedersen fra Vejen Kommune fortæller, at filmen bare i det første døgn efter præsentationen på Højmarkskolen er blevet set mere end 40.000 gange.Og interessen har holdt sig på et fornemt niveau. I den første uge er filmen blevet set over 108.000 gange.

Filmen viser børn, der læser breve op for deres forældre om den utryghed, de føler, når forældrene er uopmærksomme i trafikken. Filmen viser samtidig forældrenes reaktioner på brevene.

Det er de syd- og sønderjyske kommuner, der står sammen med Børneulykkesfonden og Syd- og Sønderjyllands Politi bag en stor regional trafiksikkerhedskampagne; Kør Sikkert, som løber af stablen i efteråret 2018.