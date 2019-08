Vejen: Mandag den 12. august får Vejen en ny butik.

Det er 30-årige Kim Rask Bjerregaard, der åbner butikken Filihut på Nørregade 56a.

Lige nu er han i fuld gang med at få gjort butikken klar til åbningen - og rundt i butikken bugner det med børnetøj - lige nu i størrelserne 56 til 104 - for det er det, der bliver omdrejningspunktet for butikken.

- Det er hovedsageligt nyt og brugt børnetøj, og mest i brugte mærkevarer, fortæller Kim Rask Bjerregaard, der har et helt klart forretningskoncept.

- Jeg køber ting ind billigt, så jeg kan sælge det billigt. Meget af det er restpartier, siger Kim Rask Bjerregaard, mens han viser rundt i butikkens øvrige rum, hvor der er de såkaldte babynest og brugt legetøj.

- Og jeg har et rum mere, hvis jeg får behov for at udvide, fortæller han.