Fik stor flænge i hovedet efter slag med flaske: Vil ikke anmelde overfaldet

Brørup: Politiet skal i gang med at rede trådene ud i en sag fra Brørup, hvor en gruppe mænd tirsdag åbenbart havde set sig sure på hinanden. I løbet af dagen havde der været nogle uoverensstemmelser mellem mændene. På et tidspunkt støder de på hinanden i Netto, hvor en af mændene får tildelt et knytnæveslag.

- Derefter går de fra stedet, men henter forstærkning. De mødes så senere på Fredensvej, hvor der igen er vold mellem parterne. Den ene part (en 36-årig mand, red.) bliver ramt af en flaske i hovedet og får en stor flænge, fortæller Lasse Rasmussen, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst.

Politiet bliver klokken 21.50 kaldt til stedet, men den 36-årige ønsker ikke at samarbejde med politiet og vil ikke anmelde overfaldet.

De personer, som politiet mistænker for at have slået med flasken, er to mænd på henholdsvis 27 og 37 år. /DAN