Bække: Søndag aften klokken 21.15 modtog politiets alarmcentral en usædvanlig melding om, at en person var kommet til skade, da vedkommende ville affyre en nytårsraket på Møllevej i Bække. Det usædvanlige er, at det var anmelderen selv, som var kommet til skade. Raketten var eksploderet i hovedet på ham, og han var kommet til skade med det ene øje. Vedkommende havde forklaret, at det var fuldt ud lovligt fyrværkeri, han havde købt, og at han havde fået en bekendt til at køre sig til behandling på skadestuen.

Anmelderen er en 24-årig mand fra lokalområdet, der, indtil politiet får afklaret hændelsesforløbet, endnu ikke er blevet sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Han risikerer med andre ord at blive sigtet for at have affyret fyrværkeri i utide. Indtil den 27. december er det nemlig strengt forbudt at affyre fyrværkeri uden politiets tilladelse.

Politiet anbefaler i øvrigt også, at man tilden tid altid husker at bære beskyttelsesbriller.