Festuge byder på tilskud til flere arrangementer

Trekantområdets Festuge er for hele Vejen Kommune, selvom der sker mest i Vejen. Derfor kan foreninger nu søge op til 2.500 kroner til et kulturelt arrangement i Festugen. Håbet er at få flere foreninger i hele kommunen med

Vejen: Når der fra 23. august til 1. september igen er Trekantområdets Festuge, er det en fest for hele kommunen.

- Vi er meget glade for de festugearrangører, vi allerede har et godt samarbejde med, men i år har vi fået mulighed for at lave en ny pulje, som foreninger kan søge op til 2.500 kroner fra. Vi tror på, at selv små beløb kan være det, der kan få et arrangement op at stå, siger Charlotte Thomsen, kultur- og turismekonsulent i Vejen Kommune.

- Vi håber med muligheden, at vi kan få flere festugearrangementer i hele kommunen, og at alle borgerne får øjnene op for de mange tilbud, der er i løbet af Festugen. Ikke bare i Vejen Kommune, men i hele Trekantområdet, siger hun videre.

Charlotte Thomsen håber, at der rundt i kommunen sidder nogle foreninger og kreative folk, som har lyst til at stable noget på benene i Festugen.

- Det kan være en kreativ workshop, et foredrag eller en koncert, hvor man også får lidt entréindtægter. Det kan være aktiviteter, der kræver rekvisitter eller noget helt fjerde. Det skal bare være kulturelt og åbent for alle interesserede, fortæller Charlotte Thomsen.

Der er ansøgningsfrist til puljen 20. marts, og man skal ansøge ved at sende en mail til ct@vejen.dk.