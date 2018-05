Festlig uge i røg og damp

ØSTER LINDET: Det skal ikke koste mere end højest nødvendigt!

Sådan er filosofien bag Festugen i Øster Lindet, som fortsætter til og med lørdag. Velvillige sponsorer er med til at gøre det muligt at gøre store dele af festen til en gratis fornøjelse. F.eks. var der fri adgang til pølsebordet torsdag middag, og "borgerspisningen, som sætter punktum for dette års byfest lørdag aften, er også kvit og frit.

- Mange borgere hjælper til, når vi f.eks. tjener penge på at hjælpe til ved arrangementerne på Gram Slot, og på den her måde kan vi så sige tak til de frivillige, fortæller Susan Bøgesvang og Børge Brunsvig fra festudvalget.

Der har været holdt byfest i Øster Lindet i årtier. Ingen husker længere, hvornår den første fest blev afviklet. Det kan være mere end 100 år siden. De seneste cirka 20 år har Landsbyforeningen og idrætsforeningen ØIF i fællesskab stået bag festugen og delt overskuddet, som plejer at lande på cirka 70.000 kroner.

- Borgerne er rigtig gode til at bakke op det hele, selv om det er en lang fest. Det skyldes måske lidt, at meget er gratis. Vi plukker helt bevidst ikke deltagerne for flere hundrede kroner, men gør det så billigt som muligt, og det er jo også sjovere, at der kommer rigtig mange, når man arrangerer et eller andet - og det gør de her i Øster Lindet, hvor vi er under 1.000 borgere i sognet.

Susan Bøgesvang og Børge Brunsvig fortæller, at det heller aldrig er svært at finde frivillige, der får festen til at løbe af stablen.

- Uden dem ingen fest. Sådan er det bare.