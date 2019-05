Festivalhal vender tilbage i 2020

JELS: Billetsalget på Festivalhal i Jels var på det jævne på åbningsdagen fredag med godt et par tusinde gæster, men lørdag tog pokker ved musikelskerne. Med et salg på næsten 5.000 billetter var der tæt på udsolgt, oplyser arrangør Thomas Klintrup.

- Det er gået superfint. Det var lidt koldt, men gæsterne havde varmt tøj med og har hygget sig. Og så har de været tørstige. Det hjælper alt sammen.

- Gæsterne har også opført sig eksemplarisk. Jeg tror, kontrollørerne kun en enkelt gang måtte bede en gæst om at opføre sig ordentligt, og samaritternes mest alvorlig opgave var en finger, der var blevet klemt. Det er alt i alt gået fantastisk, og det bedste af det hele er, at gæsterne har været superglade, og så bliver det jo alt sammen meget lettere.

Thomas Klintrup fortæller, at han er meget tilfreds med forløbet, og at det er helt sikkert, at Festivalhal nummer fem holdes om et år. Han er allerede langt med planlægning og har skrevet kontrakt med hovednavnet, men oplyser, at han endnu ikke kan offentliggøre navnet. Det vil ske i forbindelse med Festivalhalballet i Valhal den 5. oktober.

- Billetsalget åbner i oktober, men der er allerede en sponsor, som har reserveret 300.

Festivalen sluttede i aftes lidt over midnat. Nu skal der bare ryddes op.