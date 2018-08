Festivalhal har overraskelser i ærmet

Et nyt tiltag i Jels ser dagens lys lørdag den 20. oktober. Festivalhal inviterer til halbal i Jels Hallen. Samme aften offentliggøres næste års program på festivalen, der i 2019 løber over to dage.

- Vi benytter halballet til at offentliggøre næste års program, som bliver virkeligt stort. Samtidig sætter vi de første partout-billetter til salg. Næste års Festivalhal bliver nemlig en to-dages festival, fortæller Thomas Klintrup.

Jels: Eventmager og initiativtager til Festivalhal, Thomas Klintrup, har flere ting i støbeskeen til næste års Festivalhal, men først skal de musik- og danseglade sætte kryds i kalenderen lørdag den 20. oktober, hvor et nyt musikarrangement ser dagens lys: Festivalhal halbal.

Jeg er imponeret over vores sponsorer - det er en fantastisk opbakning, vi får.

To scener

Næste års Festivalhal bliver afholdt fredag og lørdag den 10.-11. maj.

- Fredagen kalder vi folkelig fredag, og der bliver noget for alle. Det bliver også fredag, vi afvikler vores VIP-arrangement, som i 2019 rykker fra teltet ind i Valhal, siger Thomas Klintrup.

Som tidligere år er der skiftende koncerter på den store musikscene og i Valhal, men i år kommer der også en scene på den store parkeringsplads overfor området.

- Vi har planer om at lave scenen som en udgave af Jarlsborg. Vi vil gerne have, at hele setuppet forbliver i vikingestilen, fortsætter han.

2.400 gæster fandt vej til Festivalhal i år, og det antal forventer Thomas Klintrup bliver overgået næste år.

- Jeg glæder mig til at offentliggøre programmet. Der bliver virkelig noget for enhver smag. Vi har en plan om, at vi skal være blandt de allersmukkeste festivaller, fastslår han.

For de, der vil feste begge dage, bliver der campingmuligheder ved pladsen.