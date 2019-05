FestiValhal i Jels sprænger alle rammer i år

- Det er en satsning at lade arrangementet køre over to dage denne gang. Og jeg synes nok, at der virkelig er et musik-program, som rammer bredt. Vi afvikler denne gang musikken på to udendørs scener. Den lille scene bliver på selve friluftsscenen, mens den store scene er ny i FestiValhal-sammenhæng, fortæller Thomas Klintrup.

Thomas Klintrup, som er arrangør for fjerde år i træk, er ved godt mod. I fjor blev FestiValhal det hidtil mest vellykkede arrangement med godt et par tusinde tilskuere. I år kan antallet af gæster formentlig snige sig op på det dobbelte. Også på pladsen sprænger arrangementet alle rammer i år, hvor programmet kører over to dage.

Ikke at der ikke er aktivitet i området; for der er rent faktisk hektisk aktivitet. Forberedelserne kører på fulde omdrejninger. Området, som skal huse 2019-udgaven af FestiValhal - den fjerde i rækken - er afspærret. Den store scene er ved at blive sat op, forskellige barer bliver bygget, og det eneste telt på pladsen, hvor alle de frivillige har deres base, er også på plads.

De forskellige kunstnere ved Festivalhal er følgende:Fredag: Lars Lilholt Band, Poul Krebs, Hush, Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen, Tom Donovan, Bon Jovi Jam, Kristian og De Gule Enker, Sgt. Pepper, DAD Jam og Hit it Live Lørdag: Dizzy Mizz Lizzy, Queen Machine, Michael Falch, Dodo and the Dodos, The Sandmen, Moonjam, Johnny Deluxe, Abba Revival, Tom Donovan, Hawkeye and Hoe, Frederik Damkaer, Rasmus Kirketerp og Jungs. Info: festivalhal.dk

Ny stor scene

Den store scene placeres på området umiddelbart syd for området ved Valhal. Det er på arealerne, hvor der er parkeringspladser i forbindelse med vikingespillet. Det er også i dette område, at de fleste boder med eksempelvis mad kommer til at holde til. Men også på Valhaltorvet vil der igen være en bar, mulighed for lidt mad samt en cocktailbar.

Op mod et par hundrede frivillige er med til at få det hele til at klappe, og en lang række lokale foreninger er inddraget i afviklingen af FestiValhal.

Der er fortsat billetter til begge dage, men specielt lørdag bliver der tryk på, hvor programmet indeholder navne Dodos & the Dodos, The Sandmen, Dizzy Mizz Lizzy og Queen Machine på den store scene.

Fredagens program er nu heller ikke at kimse af. Her vender Lars Lilholt Band tilbage til Jels for andet år i træk. Det bliver Hush, som skyder det hele i gang klokken 14.30 fredag eftermiddag, inden Poul Krebs tager over. Det bliver Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen, som lukker på stor scene.

Ud over stor scene og friluftsscenen er der også musik i Valhal. Både lørdag og søndag er det Tom Donovan, som slutter af.

For dem, som vil blive i Jels under hele arrangementet, er der muligheder for at campere. Fra Kolding, Vejen, Haderslev og Esbjerg er der muligheder for bustransport.

Og så afslutningsvis vejrudsigten fra DMI for Jels og omegn. Fredag ventes skyet vejr med op til 11 grader. Lørdag ventes sol med op til 12 grader.