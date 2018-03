Festaften for Mogensen

RØDDING: Filmen om John Mogensen, "Så længe jeg lever", er i fuld gang med allerede over 200.000 solgte billetter at blive årets helt store hit i biograferne, og det samme kan man sige om Mogensen-festaftenen i Rødding Bio.

Flere uger før gildet var billetterne revet væk, og de 160 gæster havde en forrygende aften, som fordelte sig i tre afsnit.

Der var middag, der var naturligvis film, og så var der koncert med det sidste levende medlem af Four Jacks, James Rasmussen. Mogensen var med i den populære kvartet sammen med Otto Brandenburg, Bent Werther og Poul Rudi i 1956. Brandenburg gik solo to år senere og blev erstattet af James Rasmussen.

Formand for biografen Leif Bolvig fortæller, at Mogensen-filmen har passeret 1.000 seere i Rødding Bio, og han forventer, den når et sted mellem 1.500 og 1.700 solgte billetter, før den tages af plakaten om et par uger. Den bliver under alle omstændigheder en af årets mest sete film, men den vil garanteret få konkurrence om førstepladsen af den nye "Far til 4", som får premiere til sommer, mener Leif Bolvig.

Han er meget tilfreds med forløbet af Mogensen-aftenen.

- Gæsterne var glade og veltilfredse. Det fungerede fint med spisning, film og koncert, og musikken og anekdoterne fra dengang med Four Jacks faldt i folks smag. Det var på alle måder en god aften.