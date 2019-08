Fest og leg i det ny Lindknud Børnehave

- Vi er glade for, at vi kan gå i skole og møde mindre søskende, fætre og kusiner, sagde han i talen.

Borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr, klippede det røde bånd og spurgte de mange børn om hjælp til at råbe højt hurra for Holmeå Børnecenter.

Børnene i fjerde, femte og sjette klasse havde fået til opgave at agere parkeringsvagter og juniorservice, ligesom andre tilbød at vise de mange gæster rundt på guidede ture i børnehøjde. I skolegården serverede børnecenterets støtteforening og bestyrelse pølser og sodavand.

Klar, parat, leg!

Der gik ikke meget mere end et øjeblik, efter bestyrelsesformand Christian Bejer Petersen erklærede børnehaven for åben, før lydniveauet i skolegården steg gevaldigt ,og børnene myldrede igennem porten for at lege på børnehavens udeareal.

To piger havde lynhurtigt fundet vej til gyngerne, mens andre havde sat sig i sandkassen. Mest trængsel var der dog ved legetårnet, hvor børnene klatrede og rutsjede, mens forældre så til på afstand.

Ifølge centerleder Rita Baagø Thomsen har de store børn taget godt imod de mindre børn i børnehaven, efter børnehaven flyttede ind ved skolestart den 12. august.

- I starten var de lidt kritiske overfor, at vi inddrog en del af skolegården til børnehavens udeareal. Ny synes de bare, det er enormt spændende at have de små børn helt tæt på, siger hun.

Oliver fra sjette klasse, Josefine fra femte klasse og Silke og Jeppe fra fjerde klasse var rundvisere på hold et. De gav en gruppe af gæsterne en grundig rundvisning i centerets lokaler.

Under dagens første rundvisning gav Jeppe tilmed en kyndig demonstration af, hvordan man bevæger sig rundt i børnehavens legetårn.

Der er fokus på nye og bedre læringsmiljøer, og det meste af skolen er nymalet, har fået nye sofamøbler, hynder i vindueskarmene samt nye planter.