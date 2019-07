Ferieramte unge får sig en svedetur

Vejen: Det er med tungen ud af halsen, 11-årige Niklas Pilgaard Eriksen, giver den alt, hvad den kan trække, i uges tid her sommerferien. Det foregår i de helt rigtige rammer nemlig i Vejen Idrætscenter, hvor projektleder Joye Meulengracht svinger taktstokken, og får deltagerne i årets sommercamp til at give den en ekstra skalle.

Deltagerne er 39 børn og unge i alderen fra 7 til 14 år, der ganske frivillig lægger krop til forskellige former for svedeture. Intet under, at kinderne bliver røde, når Joye Meulengracht dirigerer de unge og hårdt arbejdende motionister.

- Her den første dag i sommercampen vi har prøvet kræfter flere forskellige øvelser. Først var der en omgang easy-leg, men dette her har været det hidtil hårdest, vi har prøvet, siger Niklas Pilgaard Eriksen, der efter frokosten glæder sig til også at skulle svømme.

Han har faktisk glædet sig til sommercampens forskellige prøvelser.

- Så kan jeg også få den her mave væk, siger han og slår sig på maven.

- Jeg plejer ellers at spille computer rigtigt meget, og den eneste form for motion, jeg plejer at få, er at lufte hund.

Niklas har dog før forsøgt sig med sin fars træningsudstyr derhjemme - blandt andet en romaskine.