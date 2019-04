Drostrup: Mandag eftermiddag var en af politiets fotovogne kørt i stilling på Drostrupvej på baggrund af en "Bestil en betjent" henvendelse. Fem bilister ud af de 50, der passerede fotovognen, havde for travlt og opdagede ikke, at de kørte på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t. De kan derfor se frem til at modtage en hilsen fra politiet i deres E-boks. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN