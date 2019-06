Vejen: Selv om onsdag var grundlovsdag, valgdag og fars dag, var politiets ATK-bil på arbejde. Det var den så på Kongeåvej.

Men her havde langt de fleste bilister for en gang skyld ikke særligt travlt. Kun fem blev blitzet, oplyser politiet, der i samme ombæring takker bilisterne for at passe på hinanden i trafikken.

Højeste målte hastighed var 108 kilometer i timen på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.