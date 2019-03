Fastliggere og lystfiskere og godt med polske smugler-øl

Dilettanterne På Fredenshjem bød på et gæstespil på Knudepunktet: Ud Med Snøren Hans, der er et lystspil med romantik.

Brørup: Tirsdag var alle gode gange syv for Dilettanterne på Fredenshjem, der gæstede Knudepunktet i Vejen for at give den syvende og sidste forestilling med årets lystspil: "Ud Med Snøren Hans".

Instruktør og medforfatter til stykket, Peder Pedersen, Hønborg Amatørteaterforlag, fortæller, at lystspillet foregår på en campingplads, hvor der er et par fastliggere, Hans og hans kone Amalie, der får gode venner på besøg.

Hans handler med noget, som han helst ikke snakker højt om. Vi kan dog røbe, at det er smuglervarer.

Blandt de gode venner er der også nogle ivrige lystfiskere, men da fiskene ikke rigtigt vil bide på krogen, bliver der i stedet lystigt konsumeret nogle polske smugler-øl. Men lystighederne tager for alvor fart, da tolderne får færten af, at der bliver handlet med den slags spiritus på campingpladsen. Her får rygterne om en nært forestående razzia får gang i begivenhederne.