Fastklemt kvinde i grøften

Andst: Heldigvis kom ingen noget alvorligt til ved et færdselsuheld mandag eftermiddag klokken 16 på Horskærvej. Her ville en bilist svinge til højre og fortsætte ad Koldingvej, men af uforklarlige årsager mistede bilisten herredømmet over sit køretøj, hvorefter bilen endte i grøften. Her var bilens fører endt i en situation, politiet betegner som "teknisk fastklemt". Vedkommende var ikke fysisk fastklemt, men som følge af smerter, kunne bilisten ikke ved egen hjælp komme ud af sit køretøj.

Bilen blev ført af en 19-årig kvinde fra Vamdrup.