Faster Maren på højskolen

Andreas Bruun, Lindknud, fortæller i den nye årbog fra Historisk Samfund for Ribe Amt om forstanderens søster, der levede sine sidste år på Askov Højskole. Hun blev begravet på byens kirkegård. Gravstedet gik siden i arv til hendes feriedreng Kurt.

ASKOV: - Da jeg i 1991 kom til Askov som ny graver, lagde jeg nok mærke til i kirkegårds-kartoteket, at Askov Højskoles forstander J. Th. Arnfred stod som indehaver af flere gravsten der rundt om på kirkegården, deriblandt et hvor der stod en sten med indskriften Maren Stokholm Sillesen og nedenunder "Faster Maren". Formand for Lindknud Lokalhistoriske Forening Andreas Bruun er en nysgerrig sjæl. Siden gik han derfor på jagt efter historien om faster Maren. Den førte videre til feriedrengen Kurt, og i den nye årbog fra Historisk Samfund for Ribe Amt fortæller han det hele. - Der var nogle gravsten der, hvor der i kartoteket stod, at de måtte sløjfes. Fredningen var for længst udløbet. Deriblandt var Maren Stokholm Sillesens, så gravstedet blev sløjfet, og stenen kom om bag ved hækken. Der står den endnu. - En tid efter kom en dag et par folk på besøg på kirkegården. Manden spurgte: "Hvad er der sket med Faster Marens grav?" og jeg fortalte selvfølgelig, at den var sløjfet, men at gravstenen var i behold. "Vil Du passe godt på den sten?" sagde manden. Og så fik jeg ellers historien om, hvem Faster Maren var eller havde været. Hun var højskoleforstander J. Th. Arnfreds storesøster, og hun havde boet sine sidste 10 år på højskolen, efter hun var blevet enke i 1939.

Den almindelige opfattelse var, at når en pige kom hjem fra en højskole, var hun for fin til at malke, og dermed var jo alt sagt.

Foto: Foto: Jørgen Schultz Andreas Bruun, Lindknud, hørte om fater maren, da han i 1991 kom til Askov som ny graver. Til årbogen har han skrevet hendes historie. Foto fra bogen

- Hun havde haft en lille stue på højskolen og en systue, hvor hun syede omkring Arnfred-familien - og vist også for andre i byen. Parret, som kom den dag, hed Bodil Elisabeth og Kurt Hansen. Og de kunne fortælle hele historien, så tid og sted glemtes. Solen blev vist ikke ringet ned til rette tid den dag. - Kurt fortalte om, at han var kommet på sommerferie i Askov som københavner-feriedreng i 1943, da han var 10 år. Det havde i første omgang været hos højskolens gartner Mathinussen. Kurt var kommet fra usle kår i København - fra en fattiggård. Hans forældre drak. Han var én ud af en stor, sammenblandet søskendeflok. Han fik tæv. Han var våddreng, som han sagde. Han blev ikke holdt ren, og en dreng i skolen, hvor han gik, havde en dag kundgjort, at han ikke ville sidde ved siden af Kurt, for han lugtede. - Kurt havde haft Tyge Arnfreds kone Annegrethe som lærer på skolen i København. Hun havde sørget for, at den lille forkomne dreng kom på ferie i Askov. Arnfreds - måske især Karen Arnfred - havde lagt mærke til drengen. Hen på efteråret i 1943 skulle Karen og J. Th. Arnfred til København. De havde sendt Kurts forældre et brevkort, at den og den dag kom de til staden, og at de kunne tage Kurt med tilbage til Askov, hvis det kunne passe dem. - Og det ku' passe dem. Kurt kom med til Askov og blev der. Han blev optaget som plejesøn i Arnfred-familien. - Kurt fortalte nu om, hvor stor en gæld han alting stod i til Askov, til familien Arnfred og specielt til Faster Maren, som han knyttede sig til. Hun havde fået en meget stor betydning for ham. "Jeg vil gerne begraves i Faster Marens grav, når min tid kommer. Kan det lade sig gøre", spurgte Kurt. Det mente jeg jo nok, det kunne. Det blev skrevet i protokollen, og sådan kom det til at ske.

Feriedrengen Kurt hansen blev i 1962 gift med Bodil. Til højre er det forstander for Askov Højskole J. Th. Arnfred. Foto fra bogen

Hævnen Maren Sillesen var på en tre-måneders sommerskole i Askov i 1889, og det blev skelsættende for hende. I en bog fortæller J. Th. Arnfred: "Kendskabet til folkehøjskolen var jo ikke stort dengang. Vi vidste kun om én pige, der havde været på højskole, og den almindelige opfattelse var, at når en pige kom hjem fra en højskole, var hun for fin til at malke, og dermed var jo alt sagt. Alligevel ønskede min ældste søster Maren at komme på højskole. Det var jo en alvorlig sag. Det var jo dyrt. Det kostede 30 kr. om måneden i tre måneder og så rejse, og der kunne altid løbe mere på. Alligevel sagde far ja". Maren blev gift i 1895 med slagter Peder Bruun i Oksbøl, men han døde seks år senere. Hun blev gift igen i 1903 i Aal Kirke, denne gang med enkemand Silles Sillesen, der var trikotagehandler og vognmand og siden sparekassedirektør i Oksbøl. Maren var husholder for Sillesen i første omgang for så senere på året at blive gift med ham. - Nu gik det sådan, at Marens lillesøster, der var i huset hos byens præst, fik et barn uden for nummer. Sille Sillesen vedkendte sig faderskabet, og den lille pige voksede op hos Maren og Sille Sillesen, fortæller Andreas Bruun. Hvordan Maren tacklede den utro ægtemand, melder historien ikke noget om. Hun holdt ud, men da manden døde i 1939 flyttede hun hurtigt til Askov Højskole, og hun vendte ikke tilbage til Oksbøl for at ligge ved siden af ham, da hun 10 år senere døde. Det var måske hendes tavse hævn.

Kurt Hansens gravsten på Askov Kirkegård. Før ham lå faster Maren på det samme gravsted. Foto fra bogen