Farvel kørekort: Motorcyklist målt med 177 km/t på landevej

Øster Lindet: En 24-årig motorcyklist fik inddraget førerretten på stedet, da han mandag aften blev målt til at køre alt for stærkt på Tøndervej ved Øster Lindet. Den 24-årige, der kommer fra Toftlund-området, blev målt til at køre med en gennemsnitshastighed på 177 km/t på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Ifølge Rigspolitiets bødekatalog kan bilisten udover inddragelsen af kørekortet også se frem til en fartbøde på 5000 kroner plus et højhastighedstillæg på 2500 kroner. /DAN