Farvel kørekort: Bilist kørte 178 km/t på landevejen

Vejen: Selvom der på Lunderskovvej i Vejen Kommune er skiltet med, at der er en risiko for at blive blitzet, så var det ikke alle bilister, der opdagede skiltet, da de tirsdag kom kørende på vejen. For i alt blev 41 bilister målt til at køre for stærkt. Seks bilister får et klip i kørekortet, og en enkelt bilist kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet. Bilisten blev målt til at køre 178 km/t.

På Twitter har politiet da heller ikke meget til overs for den slags vanvidskørsel på en landevej: "Nej, nej, nej, hvor vanvittigt kan man køre på Lunderskovvej i Vejen. Først passerer man et skilt, der advarer om, at man kan møde en fotovogn, og så fræser man bare videre med 178 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt," lyder det fra ordensmagten. /DAN