Fartsyndere igen på Lunderskovvej

Gejsing: Så har en af politiets ATK-biler igen været udstationeret på Lunderskovvej ved Gejsing, og som sædvanligt var der alt for mange bilister, som kørte alt for hurtigt. 20 bilister blev således blitzet, og politiet skrev efterfølgende på Twitter, at i én af bødesagerne, var der en bilist, som gjorde sig mere end dårligt bemærket. Vedkommende blev nemlig foreviget i en personbil, da hastigheden nåede op på 139 kilometer i timen. Den højeste tilladte hastighed på strækningen er 80 kilometer i timen, så der venter bilisten en større bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.