Fartkontrol igen: Flere end 100 bilister fik bøder

I den forgangne uge blev 123 bilister blitzet på vejene i Vejen Kommune. To kørte så stærkt, at de mistede førerbeviset, og 11 fik klip i kørekortet.

Vejen Kommune: Det kan godt være, at der i vinterferien var lidt længere mellem bilerne på vejene rundt omkring i Vejen Kommune. Mange bilister var sikkert på vinterferie andre steder. Til gengæld var der ikke langt imellem politiets ATK-biler, der benyttede vinterferien til at tjekke, om bilisterne i Vejen er blevet bedre til at overholde hastighedsgrænserne. Men at der i den forgangne uge var lidt bedre plads i trafikken fristede åbenbart alt for mange bilister til at komme hurtigere af sted.

Ikke færre end 123 bilister blev blitzet, 11 af dem fik også et klip i kørekortet, og to bilister mistede ved samme lejlighed kørekortet.

Mandag den 12. februar var der fartkontrol på Lunderskovvej, hvor 31 biler blev blitzet, og fire bilister fik et klip i kørekortet.

Tirsdag den 13. februar blev 39 biler blitzet på Skodborgvej og en bilist fik et klip i kørekortet. Højeste målte hastighed var 122 kilometer i timen.

Onsdag den 14. februar blev 824 biler målt på Grindstedvej ved Hovborg, hvor højeste tilladte hastighed er 80 kilometer i timen. Alligevel var der 28 bilister, der kørte for stærkt og skal betale fartbøder. En enkelt bilist fik et klip i kørekortet, mens en anden mistede kørekortet. Højeste målte hastighed var 147 kilometer i timen.

Torsdag den 15. februar var politiets ATK-bil posteret på Dovervej i Dover, hvor højeste tilladte hastighed 60 kilometer. 372 biler blev målt, 24 kørte for stærkt og må bøde for det, fire bilister fik også klip i kørekortet. Højeste målte hastighed var 89 kilometer i timen.

Fredag den 16. februar blev en bilist målt til at have kørt 139 kilometer i timen på Haderslevvej, hvilket ikke bare indbragte bilisten en fartbøde - vedkommende mistede også kørekortet.

Taksten for den mindste fartbøde er på 1000 kroner.